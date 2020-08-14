Калифорния вновь горит

Природный пожар возник на территории Национального заповедника в американском штате Калифорния. Огонь быстро распространился на площади около 4 с половиной тысяч гектаров. Из пострадавших районов эвакуированы тысячи жителей, перекрыты дороги, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По сообщениям местных СМИ, в тушении задействовано более тысячи пожарных, а также самолеты и вертолеты пожарной авиации. Ситуацию усложняет засуха и аномальная жара. По мнению главы противопожарной службы Лос-Анджелеса, на ликвидацию возгорания уйдет несколько дней. Причины возникновения пожара пока неизвестны.