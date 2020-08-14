За сутки в Иране от коронавируса умерли 169 человек

За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) умерли 169 человек.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.

Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 19 333. За последние сутки в Иране выявлен 2 501 случай заражения коронавирусом, общее число заразившихся COVID-19 достигло 338 825, вылечились 293 811 человек.

В настоящее время состояние 3 956 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.