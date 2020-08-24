https://news.day.az/world/1264689.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 4,0.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 21:56 по местному времени. Эпицентр землетрясение находился в районе Пютюрге.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 11,89 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре