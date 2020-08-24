В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 4,0.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 21:56 по местному времени. Эпицентр землетрясение находился в районе Пютюрге.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 11,89 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.