https://news.day.az/world/1267563.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Муш произошло землетрясение магнитудой 3,7.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).
Согласно информации, подземные толчки были в 01:08 по местному времени. Эпицентр подземных толчков находился в районе Коркут.
Очаг землетрясения залегал на глубине 11,37 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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