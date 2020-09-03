В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Муш произошло землетрясение магнитудой 3,7.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

Согласно информации, подземные толчки были в 01:08 по местному времени. Эпицентр подземных толчков находился в районе Коркут.

Очаг землетрясения залегал на глубине 11,37 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.