В Турции перевернулся автобус с россиянами

В Турции на горной дороге столкнулись два автобуса с россиянами, из-за чего один из них перевернулся, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы увидели, как второй автобус на небольшой скорости врезался в дерево, которое упало на него. Автобус перевернулся на левый бок, позже туристы мне рассказывали, что в салоне отваливались скамейки", - приводятся слова очевидца.

Отмечается, что семь человек получили переломы, ушибы и повреждения головы. Пострадавших удалось доставить в лагерь, куда направлялся автобус. Их забрала скорая помощь.