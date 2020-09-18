Россия возобновляет авиарейсы в еще 4 страны

Оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции принял решение со следующей недели возобновить авиасообщение с Казахстаном, Киргизией, Беларусью и Южной Кореей.

Как следует из сообщения оперативного штаба, принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г.Нур-Султан), Киргизией (г.Бишкек) и Беларусью (г.Минск), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Кроме того, с 27 сентября будут возобновлены рейсы в Сеул (Южная Корея).

В сообщении отмечается, что "рейсы в указанные государства будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю".

Авиасообщение между странами было прекращено весной текущего года из-за угрозы распространения коронавируса.

С 1 августа российские власти возобновили регулярные рейсы с Лондоном, Стамбулом и Танзанией. С 10 августа открылись прямые рейсы в курортные регионы Турции - Анталью, Даламан и Бодрум. С 15 августа запущено регулярное авиасообщение со Швейцарией (не входит в Евросоюз), но полететь туда могут не все: въезд в страну разрешен только для обладателей вида на жительство.

3 сентября стало известно, что Россия возобновляет международное авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.