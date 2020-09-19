https://news.day.az/world/1272338.html В США умерли свыше 200 тыс. человек с коронавирусом
В США умерли свыше 200 тыс. человек с коронавирусом
Количество летальных исходов, вызванных новым коронавирусом, превысило в США 200 тысяч. Об этом сообщила в субботу телекомпания NBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Что касается случаев заражения коронавирусом, то их, согласно ее данным, в стране зафиксировано более 6,76 млн.
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