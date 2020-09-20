В России выявили более 6 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 6 148 случаев коронавируса, пишет оперштаб в Telegram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Больше всего заражений в Москве (860), Санкт-Петербурге (214) и Подмосковье (188).

Всего в России заразились 1 103 399, выздоровели 909 357, скончались 19 418 человек.

В мире зарегистрировано почти 31 млн заболевших коронавирусом, больше 22 млн человек выздоровели, около 950 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже больше миллиона человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов - 100-е место.