https://news.day.az/world/1272922.html За последние сутки в Армении коронавирусом заразились 115 человек
За последние сутки в Армении коронавирусом заразились 115 человек
За последние сутки в Армении коронавирусной инфекцией (COVID-19) заразились еще 115 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.
Таким образом, общее число заразившихся COVID-19 в Армении достигло 47 667.
За последние сутки от коронавируса скончались еще 2 человека. Число умерших от COVID-19 в Армении достигло 938.
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