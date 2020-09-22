За последние сутки в Армении коронавирусом заразились 115 человек

За последние сутки в Армении коронавирусной инфекцией (COVID-19) заразились еще 115 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Таким образом, общее число заразившихся COVID-19 в Армении достигло 47 667.

За последние сутки от коронавируса скончались еще 2 человека. Число умерших от COVID-19 в Армении достигло 938.