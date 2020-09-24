https://news.day.az/world/1273490.html Нападение талибов в Афганистане - убиты десятки полицейских
Нападение талибов в Афганистане - убиты десятки полицейских
По меньшей мере 28 полицейских погибли при нападении боевиков движения "Талибан" на юге Афганистана, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
В МВД Афганистана отказались комментировать обстоятельства гибели полицейских. По некоторым данным, полицейских могли казнить.
Инцидент произошел в районе Гизаб южной провинции Урузган, где в течение нескольких дней не прекращаются боевые действия.
Ранее в столице Катара Дохе стартовали переговоры между представителями афганского правительства и движения "Талибан". Главные темы переговоров - долговременное прекращение огня и политическое урегулирование конфликта в Афганистане.
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