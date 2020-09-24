В Австралии сотни дельфинов погибли, выбросившись на берег

У берегов австралийского штата-острова Тасмания около 380 черных дельфинов-гринд выбросились на берег и погибли. Об этом в среду, 23 сентября, сообщила служба ВВС.

Отмечается, что в целом за два дня на мелководье восточного побережья острова выбросились около 470 особей. Полсотни из них спасатели оттянули на глубину, еще нескольким десяткам пытаются помочь, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Они все еще живы и находятся в воде, мы надеемся их спасти. Но время идет - и они устают все больше. Нас очень огорчает, что число животных, оказавшихся в опасности, а тем более погибших, растет", - заявил представитель властей региона Ник Дека.

В операции по спасению китообразных задействованы почти 60 специально обученных человек.

По данным властей, это самый масштабный подобный инцидент в истории Австралии.