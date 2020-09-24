Власти Франции ввели новые ограничения из-за коронавируса

Во Франции число подтвержденных случаев заражения приблизилось за все время пандемии к 500 тыс. человек, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

За сутки были выявлены свыше 13 тысяч новых инфицированных.

Власти вводят жесткие ограничения, они начнут действовать с понедельника и коснутся главным образом крупных городов.

В Марселе закрываются все бары и рестораны.

В Лионе работа этих заведений ограничивается по времени, но закрываются фитнес-клубы.

Оливье Веран, министр здравоохранения Франции, был прямолинеен: "Помимо этого, будут закрыты все заведения, где могут проводиться массовые мероприятия, кроме тех, где уже действует жесткий санитарный протокол".

Глава ведомства также сообщил о запрете праздников, вечеринок, и о том, что на свадьбе может отныне присутствовать очень ограниченное число гостей.

"Ситуация с распространением коронавируса продолжает ухудшаться", - заметил месье Веран, - "В больницах ощущается напряженность с наличием коек в палатах интенсивной терапии".

Питейные заведения начинают работать по сокращенной программе с четверга и в Англии.

Чтобы справиться с нынешней второй волной эпидемии, кабинет министров себе отводит полгода.

У лидера оппозиционной партии лейбориста сэра Кира Стармера - иная позиция: "Бессмысленно вводить новые ограничения и в то же самое время поддерживать рынок труда фрагментарно. Требуется объединение усилий, чтобы спасти рабочие места и избежать нового карантина".

В Бельгии же, напротив, ряд ограничений снимается, хотя количество зараженных растет и в этом королевстве.

Период самоизоляции уменьшен до недели.

Софи Вильмес, премьер-министр Бельгии, заявила, что "остаются свобода передвижения, свобода встречаться, с кем хочешь повидаться, но при этом сохраняются условия соблюдения социального дистанцирования и желательности ношения маски".

В Финляндии к диагностике привлечены служебные собаки, несущие вахту в воздушных гаванях страны: хвостатые лаборанты устанавливают наличие инфекции, обнюхивая пассажиров.