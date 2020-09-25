В Украине зафиксировано 3565 случаев заболевания COVID-19 за сутки

В Украине за минувшие сутки выявлено 3565 случаев заболевания COVID-19, следует из данных на сайте Системы мониторинга распространения коронавируса СНБО 25 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Наибольшее их число зафиксировано в Киеве (380), Харьковской (297), Тернопольской (245) и Днепропетровской областях (225).

Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 191 671.

В настоящее время на Украине COVID-19 болеют 102 711 человек, что на 1820 больше, чем днем ранее.

Число выздоровевших составляет 85 133 человек (из них за минувшие сутки 1675 пациентов).

По данным СНБО, за минувшие сутки в Украине скончались 70 человек с диагнозом "коронавирус", общее число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 3827 человек.