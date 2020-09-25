https://news.day.az/world/1274199.html В Ереване арестован Гагик Царукян - Пашинян сводит счеты с оппозицией
В Ереване арестован Гагик Царукян - Пашинян сводит счеты с оппозицией
Суд общей юрисдикции Еревана дал в пятницу вечером санкцию на арест лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения", крупного бизнесмена Гагика Царукяна.
Об этом сообщил журналистам его адвокат Ерем Саркисян, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Как мы и ожидали, суд постановил избрать арест в качестве меры пресечения в отношении Гагика Царукяна", - отметил он.
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