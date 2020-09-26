В Калифорнии в драке с полицией убит афроамериканец

Бездомный темнокожий американец убит при попытке завладеть табельным оружием полицейского в городе Сан-Клементе (штат Калифорния).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на шерифа округа Ориндж Дона Барнса.

По его словам, 42-летний Курт Рейнхолд умер в среду от огнестрельных ранений, полученных в ходе схватки с двумя сотрудниками правоохранительных органов. По словам шерифа, афроамериканец "схватился за оружие одного полицейского и попытался вытащить его (пистолет - прим. ТАСС) из кобуры". Во время дракиправоохранитель выстрелил дважды в Рейнхолда, умершего позднее на месте происшествия.

Расследование случившегося проводит окружная прокуратура. В ее распоряжении имеется видеозапись, сделанная одним из очевидцев. Власти приняли решение пока не публиковать эти кадры, учитывая "нынешнее состояние отношений между полицией и общественностью" в США, пояснил шериф округа. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего, принеся извинения за случившееся.

Несколько десятков человек провели в четверг в городе демонстрацию протеста против чрезмерного применения силы полицейскими. Органы правопорядка задержали пятерых манифестантов за блокирование дорожного движения и порчу патрульной машины.

Массовые акции протеста и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, в том числе в Вашингтоне и Нью-Йорке, вводился комендантский час.