Австралия призвала делиться вакциной от COVID-19

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон во время выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал страны делиться успешно разработанными вакцинами от коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на РЕН ТВ.

"Обещание Австралии предельно ясно: если мы найдем вакцину, то поделимся ею. Это обещание, которое мы все должны дать", - отметил глава правительства.

Как сообщают "Известия", Моррисон также призвал провести международное расследование причин возникновения и распространения нового коронавируса. По его словам, необходимо сделать все возможное, чтобы понять суть произошедшего и предотвратить повторение ситуации.

Премьер Австралии выразил надежду, что человечество извлечет урок из ситуации.