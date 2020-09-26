Байден обвинил Трампа в применении пропагандистских приемов

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден считает, что действующий американский лидер Дональд Трамп во время предвыборной кампании раз за разом повторяет заведомо ложные утверждения. С этим заявлением политик выступил в субботу в эфире телеканала MSNBC, пишет ТАСС.

Журналистка попросила Байдена прокомментировать слова Трампа о том, что кандидат от демократов в случае победы будет проводить "социалистический курс". "Он примерно как Геббельс", - отметил Байден, говоря о Трампе. По его словам, президент действует следующим образом: "Вы достаточно часто выступаете с заведомо ложным утверждением, повторяете, повторяете, повторяете его, и оно становится чем-то известным для всех".

Байден выразил уверенность в том, что избиратели в США не поверят словам Трампа. "Думаю, американцы знают, кто я такой". По версии кандидата от демократов, высказывания американского лидера о социализме - это "попытка отвлечь" внимание граждан от неудач в том, что касается борьбы с распространением коронавируса в стране.

"Думаю, люди очень ясно видят разницу между мной и Дональдом Трампом", - сказал Байден. По его словам, действующий президент привлекал военных для разгона участников акций протеста у Белого дома. "Этот парень (Трамп - прим. ТАСС) является скорее Кастро, нежели Черчиллем", - добавил кандидат от демократов.

Трамп не раз называл Байдена социалистом. Ранее в текущем месяце президент США также выступил с утверждением, что его соперник в борьбе за высший государственный пост тайно следует коммунистическим идеям.

Байден также считает, что действующий американский лидер не разбирается глубоко ни во внутренней, ни во внешней политике, а на предстоящих предвыборных дебатах будет прибегать к личным выпадам.

"Народ знает, что президент является лжецом", - полагает Байден. "Я готов выйти и объяснить, почему он, как я думаю, потерпел крах, а решения, которые я предлагаю, помогут американцам, экономике США и сделают мир безопаснее", - добавил он.

Говоря о предстоящих дебатах с Трампом, Байден отметил: "Я предполагаю, что будут прямые нападки, по большей части личные. Это единственное, что он умеет". "Он не знает, как вести дискуссию на основе фактов, он не столь умен. Он плохо владеет фактами. Он мало знает о внешней политике, он мало знает о внутренней политике", - добавил кандидат от демократов.

Публичная дискуссия между Трампом и Байденом пройдет в Кливленде (штат Огайо) 29 сентября. Как ожидается, на ней, в частности, обсудят пандемию нового коронавируса, обеспечение прозрачности избирательного процесса, протесты на почве расовой несправедливости, а также экономическую ситуацию.

Очередные всеобщие выборы в Соединенных Штатах пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий.