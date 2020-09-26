https://news.day.az/world/1274417.html В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 274 тысячи
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 274 тысячи
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 71 человек, общее число жертв заболевания достигло 7 929.
Об этом, как передает Trend, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 312 966, за прошедшие 24 часа 1 511 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
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