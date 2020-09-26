В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 274 тысячи

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 71 человек, общее число жертв заболевания достигло 7 929.

Об этом, как передает Trend, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 312 966, за прошедшие 24 часа 1 511 тестов на наличие вируса дали положительный результат.