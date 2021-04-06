https://news.day.az/world/1331644.html Стихийные бедствия в Юго-Восточной Азии - ВИДЕО
Стихийные бедствия в Юго-Восточной Азии - ВИДЕО
Сильные ливни в Восточном Тиморе вызвали оползни, сели и наводнения, жертвами которых стали почти 30 человек.
Стихийные бедствия обрушились на столицу и крупнейший город Восточного Тимора Дили и другие районы страны.
Тысячи людей остались без крыши над головой.Схожая трагическая ситуация и в соседней с Восточным Тимором Индонезии - правительственное Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило о более чем четырех десятках жертв и 27 пропавших без вести.
Оползни разрушили множество домов в нескольких поселках, мосты и другую инфраструктуру.
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