Пашинян вызывает в Ереван «воров в законе»

В воскресенье в Ереван прибыл грузинский "вор в законе" Бадри Когуашвили, известный в криминальных кругах, как Бадри Кутаисский. Встретили его вице-спикер парламента Армении Ален Симонян и депутат от правящей фракции "Мой шаг" Айк Саргсян ("Держатель бутылки").

Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские телеграм-каналы.

Отмечается, что власти Армении пригласили "вора в законе" для проведения встреч с криминальными авторитетами перед выборами, чтобы получить от них обещание собрать голоса для Пашиняна.

Кстати, "вор в законе" передвигается по Еревану с собственными телохранителями, 7-ому управлению полиции запрещено следить за ним",- пишет телеграмм-канал Медиапорт.