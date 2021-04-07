Последние данные по COVID-19

Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 133 034 420 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers.info.

По последним данным, количество инфицированных в США составило 31 560 438 человек, в Бразилии - 13 106 058, в Индии - 12 801 785.

По данным сайта, от коронавируса скончались 2 886 246 человек, выздоровели - 107 289 168.