https://news.day.az/world/1331830.html В Бельгии выпало 25 см. снега - ВИДЕО
В Бельгии выпало 25 см. снега - ВИДЕО
Аномальные для апреля морозы принесли в Брюссель снегопады.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, во вторник жители многих бельгийских городов стали свидетелями настоящей метели. В некоторых регионах, как предупредили метеорологи, могло выпасть до 25 см. снега.
Непогода связана с холодным фронтом, который отсрочил весну на большей части Франции и в Бельгии. Ожидается, что уже к концу недели температура повысится, но только к концу месяца можно будет рассчитывать на возвращение к климатической норме.
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