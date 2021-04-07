В Бельгии выпало 25 см. снега

Аномальные для апреля морозы принесли в Брюссель снегопады.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, во вторник жители многих бельгийских городов стали свидетелями настоящей метели. В некоторых регионах, как предупредили метеорологи, могло выпасть до 25 см. снега.

Непогода связана с холодным фронтом, который отсрочил весну на большей части Франции и в Бельгии. Ожидается, что уже к концу недели температура повысится, но только к концу месяца можно будет рассчитывать на возвращение к климатической норме.