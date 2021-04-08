Озера оказались смертельно опасными из-за изменения климата

Ученые США обнаружили, что бурное цветение цианобактерий (или сине-зеленых водорослей), вызванное изменением климата и стоком сельскохозяйственных отходов в водоемы, способствует попаданию смертельно опасных токсинов в атмосферу. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сине-зеленые водоросли выделяют анатоксин-а (АТХ), который вызывает затрудненное дыхание, мышечные спазмы, конвульсии и может привести к смерти от остановки дыхания. Цианобактерии интенсивно размножаются в теплой и богатой питательными веществами воде, например в озерах и прудах. Из-за них снижается уровень растворенного в воде кислорода, а после их гибели могут возникнуть зоны гипоксии, приводящие к смерти водных животных.

Исследователи выяснили, что при определенных условиях АТХ может попасть в воздух. В период с июля по октябрь 2019 года они собрали пробы как в самой воде, так и в воздухе у края пруда Капаум в штате Массачусетс. 11 сентября 2019 года, когда был ветер и туман, ATX был обнаружен в довольно высокой концентрации, равной 21 нанограмм на миллилитр. Кроме того, токсин присутствовал в воздухе в средней концентрации 0,87 нанограмма на фильтр, что соответствует 0,16 нанограмму на квадратный метр.

По словам специалистов, прямой контакт или вдыхание этих цианотоксинов может представлять опасность для здоровья людей, особенно, тех, кто отдыхает вблизи цветущих водоемов.