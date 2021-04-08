Роберт Кочарян подал в суд на Никола Пашиняна

Роберт Кочарян подал в суд на премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает судебно-информационная система Армении.

Иск был подан 7 апреля и завизирован на имя судьи суда общей юрисдикции города Еревана Артура Мкртчяна.

Требование касается установления нарушения права истца на справедливое судебное разбирательство, возмещение причиненного в результате нарушения нематериального ущерба, обязать публично опровергнуть высказанные в отношении истца высказывания, возместить причиненный истцу клеветой нематериальный ущерб.

По сообщению группы адвокатов Кочаряна, в основе иска заявления Пашиняна, сделанные им на митинге 1 марта на площади Республики.

Адвокаты требуют признать клеветой заявления Пашиняна, обязать опровергнуть и признать презумпцию невиновности Роберта Кочаряна. Общий размер ущерба оценивается в 4 млн драмов.