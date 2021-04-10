В Хельсинки задержали 10 участников акции против ограничительных мер из-за пандемии
Правоохранительные органы задержали 10 человек в центре Хельсинки на акции протеста против ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом финская полиция сообщила в субботу в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Полиция задержала 10 человек и увезла их с места событий. Они получат штрафы за неподчинение [полицейским]", - говорится в сообщении. Всего в акции, по оценкам правоохранительных органов, принимало участие несколько сотен человек (примерно 300 протестующих - на площади Наринккатори, около 100 - на площади Кауппатори).
Ранее полиция сообщила, что получила уведомление только об одной акции, в рамках которой два человека планировали протестовать в парке недалеко от здания финского парламента.
Предыдущие акции протеста против ограничительных мер прошли в Хельсинки 20 марта. По их итогам за несоблюдение заранее согласованных с полицией правил проведения акций в условиях пандемии под следствие попали 46 человек.
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