https://news.day.az/world/1333001.html Названа дата похорон принца Филипа
Названа дата похорон принца Филипа
Похороны принца Филипа пройдут 17 апреля. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил Букингемский дворец.
Он будет транслироваться по телевидению, доступа публики не будет.
Национальный траур в Великобритании продлится до похорон принца Филипа, траур королевской семьи - две недели.
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