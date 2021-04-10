Названа дата похорон принца Филипа

Похороны принца Филипа пройдут 17 апреля. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил Букингемский дворец.

Он будет транслироваться по телевидению, доступа публики не будет.

Национальный траур в Великобритании продлится до похорон принца Филипа, траур королевской семьи - две недели.