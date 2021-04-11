Глава минобороны Германии призвала РФ объяснить передвижения войск

Если России нечего скрывать, то она могла бы объяснить предполагаемое передвижение своих войск у границы с Украиной. Такое заявление сделала министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Запад в последнее время многократно выражал обеспокоенность из-за высказываний украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной, передает ТАСС.