Британия направила в Белфаст военных и разведку для борьбы с беспорядками

Британские власти направили в Северную Ирландию разведку и военных, которые должны помочь предотвратить столкновения между лоялистами и националистами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Sunday Mirror.

Стычки групп лоялистов с полицией и националистами продолжались более недели. Пика напряженность достигла на прошлой неделе в среду и четверг, когда хулиганы угнали и сожгли городской автобус, подожгли разделяющие районы города ворота, а полиция впервые за шесть лет применила против банд водомет. Последние дни в Белфасте спокойно, лишь в пятницу вечером две небольшие группы подростков закидали полицию камнями, бутылками, мусором, подожгли частный автомобиль и несколько мусорных баков. По итогам пятничных беспорядков задержаны трое подростков, всем по 14 лет.

"Военнослужащие сил спецназначения под прикрытием направлены в Северную Ирландию... впервые за четыре года из-за эскалации насилия. Решение было принято после столкновений, в результате которых пострадали несколько десятков полицейских", - пишет издание.

Газета отмечает, что по мнению службы контрразведки MI5 и военной разведки, стычки подростков могут перерасти в столкновения военизированных добровольческих групп националистов и лоялистов. Координировать действия разведки и военных будет рабочая группа из состава Полка специальной разведки британской армии, занимающегося проведением секретных разведопераций. Ее задачей будет выявление лидеров группировок, причастных к насилию.

"Северная Ирландия является пороховой бочкой, она стала ей давно. Напряженность крайне высока. И на стороне националистов, и в стане лоялистов есть элементы, которые хотят возвращения британских войск на улицы (городов Северной Ирландии), но это стало бы катастрофой", - приводит издание слова источника.

Причинами столкновений в Белфасте лоялисты официально называли недовольство условиями Brexit и отсутствие реакции властей на действия националистов, которые в нарушение коронавирусных ограничений провели многотысячные похороны одного из лидеров военизированной группировки. Однако по словам местных жителей, лоялисты лишь маскируют истинные причины беспорядков этими поводами. Полиция региона и правительство в последние несколько месяцев провели несколько успешных операций по борьбе с наркоторговлей и конфисковали партии предназначавшихся для продажи в Северной Ирландии наркотиков на десятки миллионов фунтов стерлингов. Местные жители считают, что причастные к наркоторговле группы лоялистов намеренно нагнетают обстановку и вовлекают в беспорядки подростков. Официальных подтверждений связей наркоторговцев с беспорядками нет, однако известно, что в нападениях на полицию участвовали только подростки в возрасте от 12 до 17 лет.