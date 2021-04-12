Армения потеряла 600 солдат во время провального наступления на Леле Тепе

Эксперт по конституционному праву Армении Гоар Мелоян на своей странице в Facebook поделилась новыми подробностями Второй Карабахской войны, в результате которой Азербайджан за 44 дня сумел принудить Армению к капитуляции, передает Day.Az.

По её словам, военная авантюра Армении, начатой 6 октября, сломала хребет армии сепаратистов и предопределила исход войны.

"Во-первых, 8 октября, когда военная операция Леле Тепе уже полностью провалилась, в результате чего у армянской стороны были более 600 погибших, были разгромлены лучшие ударные и резервные силы, враг захватил Джебраилм и подошел к Гадруту", - признается Мелоян.

Эксперт напоминает, что после провальной операции Леле Тепе правительство Армении внесло поправки в решение правительства "Об объявлении военного положения в РА", существенно ограничив правила распространения информации о войне.

"Таким образом, с 8 октября были запрещены государственным органам и чиновникам -публикация сообщений, критикующих, отрицающих, ставящих под сомнение эффективность или иным образом обесценивающих действия, выступления, публикации, связанные с обеспечением правового режима военного положения и государственной безопасности. Пропаганда, направленная против обороноспособности и безопасности Армении и сепаратистов, в том числе- публикация сообщений, ставящих под сомнение обороноспособность Армении и сепаратистов".

Более того, продолжила она, в день провала вышеупомянутой позорной военной операции, 8 октября, правительство одновременно инициировало внесение изменений в Уголовный кодекс РА и Кодекс об административных правонарушениях, предусмотрев уголовную и административную ответственность за нарушение правил, ограничивающих распространение информации во время войны.

"Указанные изменения были приняты в полном объеме Национальным Собранием 9 октября, и вступили в силу на следующий день -10 октября.

- В результате возникает резонный вопрос: почему всего через 12 дней после начала войны правящая партия молниеносно ввела ограничения на распространение информации?

- Ответ очевиден: перед властями стояла задача любой ценой скрыть информацию о самой крупной военной ошибке армянской стороны во время карабахских войн, допущенной по своей вине", - приходит к выводу Мелоян.

По мнению многих армянских и зарубежных военных аналитиков, эта позорная военная операция полностью предопределила исход войны, в результате чего азербайджанская армия легко освободила Джебраил и почти без сопротивления вошла в Гадрут, открыв дорогу на Физули, Худаферин, Зангелан и Губадлы.

"Только для того, чтобы скрыть упомянутое поражение и возникшую в результате ситуацию от своего народа, через 12 дней после войны правящая партия заговорщиков в течение дня внесла вышеупомянутые изменения, ограничивающие распространение указанных информаций.

Более того, те, кто внимательно следил за новостями в те дни, подтвердят, что с 8 октября, чтобы скрыть информацию о позорной военной операции, упомянутой в определенных кругах, стала циркулировать теория о дезертирах на передовой, а проводимая правящей властью манипулятивная "победоносная" информационная пропаганда еще больше усилилась.

А, во-вторых, в тот же день, когда должна была состояться пресловутая операция Леле Тепе, премьер-министр РА дал интервью РБК, в котором раскрыл детали военной операции армянской стороны, которая должна непременно стать предметом расследования - прояснив, был ли это спланированный заговор или крайняя бездарность, что, кстати, тоже карается", - резюмировала Гоар Мелоян.