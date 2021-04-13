Финляндия готовится отправить на орбиту деревянный спутник

После того как весь мир отметил историческую дату, 60-летие полета Гагарина, в космическую гонку неожиданно включилась Финляндия.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, там решили вывести на орбиту собственный спутник. Внешне он похож на коробку или допотопный телевизор с антенной. А самое главное - сделан из дерева. Также оснащен солнечными батареями и селфи-палкой.

По словам разработчиков, миссия аппарата - в сборе данных о поведении фанеры в условиях резкого перепада температур, вакуума и повышенной радиации. Запустят его при помощи ракеты-носителя до конца этого года.