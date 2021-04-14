Не менее 20 человек погибли при ДТП с автобусом в Египте
По меньшей мере 20 человек погибли, еще три пострадали в результате столкновения автобуса и грузового автомобиля в египетской провинции Асьют.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщается на странице провинции в Facebook.
По предварительной информации, ДТП произошло на дороге Асьют - Красное море. Автобус ехал из Каира в сторону провинции Сохаг. При попытке обогнать грузовик машины столкнулись и произошло возгорание. Пострадавших доставили в ближайшую больницу.
Сообщается, что на место пришествия выехал губернатор Асьюта Исам Саад. Туда также прибыли 25 машин скорой помощи и спасательные бригады. Движение на участке дороги восстановлено.
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