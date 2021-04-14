Новый удар по вакцинации в Европе

Евросоюз ждет объяснений по поводу причин приостановки применения однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson в США. Брюссель уже получил первые партии вакцины, но производитель решил отложить ее применение в Европе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в США у шести женщин в возрасте от 18 до 48 лет на вторую неделю после прививки обнаружились тромбы.

По словам еврокомиссара по здравоохранению Стеллы Кириакидес, Брюссель внимательно следит за ситуацией по другую сторону океана.

Johnson & Johnson на этой неделе официально вышла на рынок ЕС. Италия только что получила свою первую партию из 184 000 доз.

Любая задержка - это еще один удар по отстающей программе вакцинации в Европейском союзе.

Причины: нехватка поставок, логистические проблемы и опасения по поводу образования тромбов у небольшого количества привитых вакциной AstraZeneca. Последняя, как и Johnson & Johnson, в своих вакцинах используют вирус простуды для переноса шиповО го белка коронавируса в организм, вызывая иммунный ответ.