https://news.day.az/world/1334188.html НАТО выводит войска из Афганистана
НАТО выводит войска из Афганистана
НАТО официально начинает процесс вывода войск из Афганистана.
Такое решение приняли в среду вечером во время видеоконференции главы МИД и Минобороны стран альянса, сообщило агентство DPA со ссылкой на собственные источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Решение НАТО последовало после заявления американской стороны о намерении вывести войска США из Афганистана к 11 сентября.
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