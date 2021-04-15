Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. Минфин США уточнил, против кого введены рестрикции, - в частности, среди подпавших под них 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в выборы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, США высылают 10 сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне. Также Соединенные Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ. Помио этого, в указе говорится, что США считают СВР ответственной за кибератаку на SolarWinds.

Соединенные Штаты также приняли решение принять меры в отношении России по "дипломатическим, военным и разведывательным каналам" в связи с утверждениями о причастности Москвы к выплатам вознаграждений боевикам в Афганистане за убийства американских солдат.

"Администрация [США], - отмечается материалах Белого дома, - отвечает, опираясь на <...> оценки [американского] разведывательного сообщества, на сообщения о том, что Москва поощряла [запрещенное в России радикальное движение] "Талибан" к тому, чтобы осуществлять нападения на личный состав США и коалиции в Афганистане". "С учетом чувствительности этой темы <...>, ею занимаются по дипломатическим, военным и разведывательным каналам", - подчеркивает Белый дом. Иные детали он не приводит.

Россия ранее категорически отвергала предположения о возможной причастности к выплате денежных вознаграждений афганским боевикам за нападения на военнослужащих западной коалиции.

Согласно заявлению Белого дома, США не считают, что нужно продолжать развивать отношения с Россией "по отрицательной траектории", однако будут отвечать на действия Москвы, которые сочтут враждебными. "Администрация [президента США Джо] Байдена четко давала понять, что Соединенные Штаты желают отношений с Россией, которые являются стабильными и предсказуемыми. Мы не думаем, что нам надо продолжать идти по отрицательной траектории. Тем не менее мы также четко говорили - как публично, так и в частном порядке, - что мы будем защищать наши национальные интересы и будем создавать издержки для правительства России за действия, которые направлены на причинение нам вреда", - утверждается в документе.