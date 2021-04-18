Окончательное решение о запрете Трампа на Facebook отложено

Независимый совет по надзору Facebook пока не принял окончательного решение о том, запрещать или нет бывшему президенту США Дональду Трампу пользоваться соцсетью, для этого потребуется больше времени. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Изначально Facebook попросил правление вынести окончательное решение о том, было ли оправдана блокировка аккаунтов Трампа на неопределенный срок после того, как он подстрекал своих сторонников штурмовать Капитолий Вашингтоне в январе текущего года.

Правление заявило, что объявит о своем решении в ближайшие недели. Хотя, ранее предполагалось, что вердикт будет объявлен в апреле. Отмечается, что расширенный период общественного обсуждения закончился в феврале, когда по делу было подано более 9000 комментариев.

Аккаунты Трампа в таким социальных сетях как Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, Snapchat были заблокированы в январе текущего года после штурма Капитолия сторонниками главы государства.