https://news.day.az/world/1334945.html Число погибших в столкновениях в Мьянме достигло 730
Число погибших в столкновениях в Мьянме достигло 730
Число жертв столкновений между протестующими и силовиками в Мьянме, происходящих с начала февраля, возросло до 730.
Об этом сообщила в субботу Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"По состоянию на 17 апреля подтверждена смерть 730 человек от рук военной хунты", - говорится в сообщении. Ранее ассоциация сообщала о 728 погибших.
По данным ассоциации, 3 152 человека находятся под стражей, из которых 75 приговорены к тюремным срокам. Выданы ордера на арест 871 демонстранта, из которых 20 приговорены к смерти и 14 - к трем годам лишения свободы.
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