США исключают уступки Ирану, пока не будут уверены в соблюдении Тегераном СВПД

Администрация президента США Джо Байдена не снимет санкции с Ирана, пока у нее не будет оснований считать, что Тегеран в полной мере вернется к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала Fox News.

"США не будут снимать санкции, пока у нас не будет ясности и уверенности относительно того, что Иран в полной мере вернется к выполнению своих обязательств по условиям сделки <...>", - сказал он. Салливан подчеркнул, что речь идет, в частности, о прекращении Тегераном "работы над ядерной программой" и "снижении уровня и масштаба обогащения" урана. "Пока у нас не будет уверенности во всем этом, США не пойдут на какие-либо уступки", - добавил он.

Салливан отметил, что считает конструктивными консультации в Вене по иранской ядерной сделке. В австрийской столице в субботу прошел очередной раунд заседания Совместной комиссии Ирана и пяти других участников СВПД - России, Китая, Германии, Великобритании и Франции, которое стартовало на прошлой неделе. Участники встречи на уровне политдиректоров обсуждали вопросы возвращения к полному соблюдению положений ядерной сделки.