Наследники Елизаветы II проведут переговоры и решат судьбу британской монархии

Наследники Елизаветы II принц Чарльз и принц Уильям проведут переговоры, во время которых будет решена судьба британской монархии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Daily Mail.

Речь пойдет о том, кто возьмет на себя обязанности принцев Филиппа, Гарри и Эндрю, которые каждый год участвовали в сотнях мероприятий. Теперь это придется делать другим членам королевской семьи, в первую очередь младшему сыну Елизаветы II принцу Эдварду и его супруге. Другая рассматриваемая возможность - сокращение числа организаций, которые пользуются покровительством королевской семьи.

Принц Чарльз выступает за ограничение количества старших членов королевской семьи. Еще до смерти принца Филиппа он предлагал причислять к ним лишь Елизавету II, ее супруга, себя, свою жену Камиллу и сыновей Уильяма и Гарри с их женами. В этом случае другие дети и внуки королевы будут освобождены от своих обязанностей.

Работа старших членов королевской семьи преимущественно сводится к участию в мероприятиях и благотворительной деятельности. По данным The Times, в 2019 году принц Чарльз провел 521 мероприятие, принцесса Анна - 506, принц Эдвард - 308, принц Эндрю - 274, принц Уильям - 220, а принц Гарри - 201.

Принц Чарльз - старший сын королевы, который унаследует британский престол после нее. Кроме него, у Елизаветы II еще трое детей: принцесса Анна, принц Эдвард и принц Эндрю, в 2019 году сложивший полномочия из-за обвинений в изнасиловании несовершеннолетних девушек. Второе место в очереди на британский престол занимает сын Чарльза принц Уильям. Его младший брат принц Гарри в 2020 году сложил обязанности старшего члена королевской семьи и переехал в США.