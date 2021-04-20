Посол США отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию МИД

Посол США в России Джон Салливан отказался покинуть Москву, несмотря на рекомендации МИД отправиться на консультации в Вашингтон.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал Axios.

Как заявили собеседники портала, если в России хотят, чтобы Салливан покинул Москву, "его придется заставить".

Глава МИД Сергей Лавров 16 апреля сообщил, что российская сторона рекомендовала Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации". На Смоленской площади объяснили такой совет тем, что послам России и США в Вашингтоне и Москве необходимо находиться в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций.

За день до этого США ввели новые ограничения против России, они коснулись 32 человек и организаций, а также прямой покупки российских гособлигаций. Кроме того, из страны выслали десять российских дипломатов.

В МИД отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух государств. В качестве ответа Москва предложила десяти американским дипломатам покинуть Россию. Также были отменены краткосрочные поездки сотрудников дипмиссии США и ограничено их передвижение по стране, а также прекращена работа американских фондов, подконтрольных Госдепу и другим ведомствам.

Кроме того, власти запретили восьми действующим и бывшим чиновникам администрации США въезд на территорию страны.