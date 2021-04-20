https://news.day.az/world/1335600.html В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 395 человек
В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 395 человек
В Иране за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 395 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари.
По ее словам, общее число умерших от коронавируса в стране достигло 67 525.
За последние сутки в Иране выявлено 24 492 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 2 286 927.
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