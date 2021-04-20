Заражали тифом: рассекречены данные о зверствах фашистов в концлагерях

ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в концлагерях, которые были на территории нынешней Калиниградской области.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, жертвами издевательств стали тысячи советских военнопленных и мирных жителей.

Их расстреливали, морили голодом, заживо сжигали в крематориях, заражали тифом и продавали в рабство.