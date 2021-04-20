https://news.day.az/world/1335708.html Заражали тифом: рассекречены данные о зверствах фашистов в концлагерях - ВИДЕО
Заражали тифом: рассекречены данные о зверствах фашистов в концлагерях - ВИДЕО
ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в концлагерях, которые были на территории нынешней Калиниградской области.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, жертвами издевательств стали тысячи советских военнопленных и мирных жителей.
Их расстреливали, морили голодом, заживо сжигали в крематориях, заражали тифом и продавали в рабство.
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