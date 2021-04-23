https://news.day.az/world/1336471.html Мировые цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут
В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость июньского контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 0,57% и составила $65,77 за баррель.
Как сообщает Day.Az, стоимость барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX с учетом отгрузки в мае повысилась на 0,73% и составила $61,88.
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