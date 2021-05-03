https://news.day.az/world/1339414.html Сильный ветер повредил более 100 домов в Японии - ВИДЕО
Сильный ветер повредил более 100 домов в Японии - ВИДЕО
В японской префектуре Сидзуока по меньшей мере три человека пострадали из-за ураганного ветра. Стихия разрушила и повредила больше сотни зданий, перевернула машины, лишила электроэнергии 600 домов в городе Такинохара.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, местные жители убирают обломки и осколки с улиц и крыш. Размеры материального ущерба ещё предстоит оценить. При этом разрушения в городе сконцентрированы вдоль одной прямой линии.
По данным местной метеостанции, накануне к Сидзуоке подошёл холодный фронт, из-за которого и начались шквальные порывы ветра.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре