В Мехико более 10 человек погибли и около 70 пострадали при обрушении метромоста с поездом. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 3 мая, около 22:30 по местному времени на 12-й линии метро рядом со станцией Olivos, обрушился метромост в момент, когда по нему проходил поезд. Причиной происшествия стало столкновение автомобиля с одной из опор сооружения.

На место происшествия прибыли несколько десятков машин скорой помощи, пожарные и спасатели. Под обрушенными конструкциями оказались несколько автомобилей, которые ехали по дороге под линией метро. Как сообщает РИА Новости, мэр Мехико Клаудия Шейнбаум подтвердила гибель 15 человек в результате инцидента. Район обрушения метромоста оцеплен, все подъезды перекрыты, к месту происшествия пропускают только машины экстренных служб.