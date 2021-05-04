Неизвестный попытался ворваться в штаб-квартиру ЦРУ

Неизвестный нарушитель, пытавшийся на машине прорваться в штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, был подстрелен сотрудниками ФБР, сообщает вашингтонское отделение федерального бюро в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным ведомства, сотрудники открыли огонь по неизвестному, он был ранен, захвачен и доставлен в больницу.