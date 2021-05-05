SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink

Американская компания SpaceX осуществила во вторник очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Трансляция велась на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Старт с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди, который расположен на острове Мерритт в непосредственной близости от мыса Канаверал (штат Флорида), состоялся в 15:01 по времени Восточного побережья США. Предыдущий запуск партии микроспутников прошел 29 апреля.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.

В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 аппаратов Starlink.