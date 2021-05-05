Саудовская Аравия понизила цены на поставки нефти для Азии и Европы

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, крупнейшая по добыче и запасам в мире, в среду снизила поставочные цены на свою нефть для клиентов на азиатском рынке на июнь, сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, Saudi Aramco снизила цену на сорт Arab Light для региона на 10 центов. Таким образом, премия к данному сорту составит $1,7 за баррель. Уточняется, что это первое снижение отпускных цен на Arab Light с декабря 2020 года. При этом, согласно опросу, проведенному Bloomberg среди семи трейдеров и переработчиков, ожидалось, что компания понизит цены на 20 центов за баррель. Компания также снизила цены на другие сорта своей нефти для Азии на 10-30 центов.

Аналитики Bloomberg связывают снижение цен для азиатских клиентов с резким ростом числа заражений коронавирусом в Индии, уменьшающим спрос на энергоносители в этой стране.

Также отмечается, что саудовская компания снизила цены на июньские поставки своей нефти в Европу. Для покупателей в США цены были повышены на 20 центов на все сорта нефти. Так, премия к Arab Light с поставкой в июне составит $1,05 против 85 центов за баррель того же сорта с поставкой в мае.

Саудовская Аравия формирует график поставок на основании заявок потребителей в начале каждого месяца.