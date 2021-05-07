Прототип марсианского корабля Илона Маска успешно приземлился после испытаний

Прототип марсианского корабля Илона Маска Starship успешно приземлился после испытаний в Техасе. Трансляция полета велась на YouTube-канале компании Space X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ранее в этом году три испытания прототипов корабля завершались неудачами. Прототипы или разбивались при посадке, или взрывались, причем в ходе испытаний 4 марта корабль взорвался через несколько минут после приземления.

Илон Маск представил прототип многоразового космического корабля Starship в сентябре 2019 года. Длина корабля, способного перевозить грузы и космонавтов на Марс и Луну, составляет 50 метров, а масса без учета топлива и груза - около 120 тонн. Во время презентации Маск заявил, что Starship, способный перевозить до 100 человек, может стать основой для колонизации Марса и Луны.