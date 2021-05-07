В США заявили, что вывод войск из Афганистана идет по плану

Глава Пентагона Ллойд Остин высказался насчет ситуации с выводом войск США из Афганистана. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, "до сих пор" вывод подразделений американской армии из этой страны "проходит по плану".

Ранее в апреле командующим войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер объявил о выводе войск с ряда баз, расположенных в исламской республике. Он отметил, что все базы будут переданы силам Афганистана.

До этого президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты выполнили свою миссию в Афганистане и с 1 мая начнут выводить войска из страны.