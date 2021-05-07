В Индии новый антирекорд по заболевшим COVID

Индия установила очередной антирекорд по числу новых заболевших коронавирусом, за минувшие сутки в стране выявлено 414,1 тысячи новых заболевших, сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Страна находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса.

Согласно последним данным индийского Минздрава, общее число заболевших COVID людей в стране превысило 21,4 миллиона. Выздоровели более 17,6 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 234 тысячи человек.